Dopo l’annuncio di un possibile ritiro delle truppe statunitensi, l’Europa sta elaborando un piano per rafforzare la propria difesa. L’obiettivo è creare un modello di interoperabilità e responsabilità condivisa tra i paesi europei, riducendo la dipendenza dall’assistenza degli Stati Uniti. La proposta mira a strutturare un’organizzazione militare più autonoma, con una pianificazione strategica e operativa condivisa dagli alleati europei.

L’ Europa prova a prepararsi a una Nato diversa, meno dipendente dagli Stati Uniti e più fondata sulla responsabilità diretta degli alleati del Vecchio Continente. Dopo l’annuncio di Donald Trump sul possibile ritiro parziale dei militari americani da Germania, Italia e Spagna, tra le capitali europee è scattata la ricerca di una soluzione per evitare vuoti nella deterrenza dell’Alleanza atlantica. L’ipotesi che sta prendendo forma è quella di sostituire le eventuali partenze statunitensi con contingenti europei e canadesi, mantenendo invariata la capacità militare complessiva della Nato in Europa. Il progetto sostituzione. Nei contatti tra i partner dell’Alleanza si parla ormai di un vero e proprio progetto sostituzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nato, il piano europeo per sostituire i soldati Usa dopo l’annuncio di Trump

Soldati europei arrivano in Groenlandia

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