Recentemente, un articolo del Wall Street Journal ha riferito che Germania, Francia, Regno Unito e Polonia stanno collaborando a un progetto volto ad ampliare il ruolo degli alleati europei all’interno della NATO. L’Italia, considerato un pilastro europeo dell’Alleanza, si trova in una posizione di attenzione in relazione a questa iniziativa. La discussione riguarda l’evoluzione della presenza e dell’influenza dei Paesi europei nella struttura dell’organizzazione militare internazionale.

Alcuni giorni fa, il Wall Street Journal ha reso noto che la Germania, unitamente a Francia, Regno Unito e Polonia, starebbero dando vita ad un progetto per aumentare, all’interno della Nato, il ruolo degli Alleati europei. Si tratterebbe, in sintesi, di attrezzarsi per compensare un minore contributo statunitense alla difesa dell’Europa per qualunque motivo esso avvenisse, scelta politica o necessità operative. Di fatto, l’intenzione è dare corpo al più volte menzionato Pilastro europeo della Nato. Il progetto, che sempre secondo il Wsj, starebbe raccogliendo consensi anche nei Paesi dell’area Baltica e Scandinava, punta a costruire maggiori capacità europee nei settori C3Isr (Comando, Controllo e Comunicazioni, Intelligence e Sorveglianza), logistica, difesa aerea integrata, produzione e tecnologie militari.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pilastro europeo della Nato, l’Italia sia in prima linea. L’opinione di Serino

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