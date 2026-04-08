Il 26 aprile alle 17:30 si terrà a Brindisi, nel Palazzo Granafei Nervegna, nella Sala Colonne, la presentazione del libro

Si terrà il prossimo 26 aprile alle ore 17:30 a Brindisi all'interno del Palazzo Granafei Nervegna, nella Sala Colonne un evento dedicato alla presentazione del libro "L'ultimo volo", un appuntamento con la storia dell'aviazione italiana, in particolare quella brindisina che si intreccia con una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Brindisi sotto il regno degli angioini": nuovo appuntamento con la storiaBRINDISI - L'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un...

Quarantasei anni tra le nuvole, comandante dell'aviazione sceglie Forlì per l'ultimo atterraggio: tributo con il maestoso arco d'acqua incrociatoPer lo scalo di via Seganti, l'evento di venerdì si aggiunge alle cronache di uno scalo sempre più centrale per i movimenti charter e corporate di...

Temi più discussi: L'ultimo volo: a Brindisi un appuntamento con la storia dell'aviazione italiana; Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri due (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioni; Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali.

L'ultimo volo: a Brindisi un appuntamento con la storia dell'aviazione italianaSi terrà il prossimo 26 aprile alle ore 17:30 a Brindisi all'interno del Palazzo Granafei Nervegna, nella Sala Colonne un evento dedicato alla presentazione del libro L'ultimo volo, un appuntamento ... brindisireport.it

L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino a domani alle 12. Nessun volo cancellato. Le rassicurazioni di Vasile: «Tutto sotto controllo»Il nuovo bollettino destinato ai piloti: disponibili quantità limitate solo per i voli di emergenza. Limitazioni anche negli scali di Pescara e Reggio Calabria ... lagazzettadelmezzogiorno.it

All'aeroporto di Brindisi la situazione sembra essere tornata alla normalità dopo l'ultima allerta legata alla carenza di carburante. I rifornimenti sono arrivati e le attività di scalo sono riprese regolarmente, ma l'episodio pugliese è solo la punta dell'iceberg di un - facebook.com facebook

Medico accusato di tortura nei confronti di gatti randagi torna a lavoro a Brindisi, Romito (Lega) sollecita audizione - News x.com