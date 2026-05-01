Gualdo Tadino dopo 150 anni si svela Il segreto dell’iride | un libro celebra la storica manifattura Rubboli

Il prossimo 9 maggio, Gualdo Tadino ospiterà un evento dedicato alla storia e alla tradizione della manifattura di ceramiche Rubboli, attiva da oltre 150 anni. Durante la giornata, verrà presentato un libro che racconta il passato di questa realtà artigianale, conosciuta per le sue creazioni in vetro e porcellana. L’appuntamento si svolgerà in un sabato mattina, coinvolgendo appassionati e cittadini interessati alla tradizione locale.

Un sabato mattina dedicato alla storia, all’arte e alla tradizione ceramica quello che attende Gualdo Tadino il prossimo 9 maggio. Alle ore 10.30, nella suggestiva cornice della Sala della Città presso la Rocca Flea, verrà presentato il volume “Il segreto dell’iride – I 150 anni della Manifattura.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Gualdo Tadino si racconta con la mostra ’Luci sulla città’GUALDO TADINO – Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione (nella foto) della mostra fotografica di Daniele Amoni “Gualdo Tadino: luci sulla... Gualdo Tadino, uomo trovato morto in casa: i pitbull avrebbero infierito sul corpo dopo il decessoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento choc nell’abitazione di Rigali Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, si sono trovati davanti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Segreto dell’Iride: a Gualdo Tadino la presentazione del volume sui 150 anni della Manifattura Rubboli; Speleologia in Umbria: il Gruppo di Gualdo Tadino apre le gallerie minerarie; Gualdo Tadino, omaggio al donne protagoniste della Resistenza: intitolazione del parco di Cerqueto alla staffetta partigiana Maria Mery Spigarelli; Gualdo Tadino: rinnovo carte d’identità, il Comune potenzia il servizio con aperture straordinarie. Gualdo Tadino, accolto il vescovo Felice Accrocca: In questa città c'è una straordinaria effervescenza socialeUna giornata intensa, partecipata e ricca di significato quella vissuta domenica 26 aprile a Gualdo Tadino, che ha accolto ufficialmente il nuovo vescovo della diocesi, monsignor Felice Accrocca. Un m ... corrieredellumbria.it A Gualdo Tadino la sesta Rassegna di arte teatraleDopo i successi degli anni passati, torna a Gualdo Tadino la Rassegna di arte teatrale del Teatro Talia, giunta alla sesta edizione. L'associazione Note di teatro, che organizza l'iniziativa con la ... ansa.it Il sindaco di Gualdo Tadino, insieme ad altri colleghi, è intervenuto ieri pomeriggio nella Sala Stampa della Camera dei Deputati all’iniziativa dal titolo “Il danno della declassificazione dei Comuni montani. I sindaci al Parlamento, testimonianze e proposte”. - facebook.com facebook