L’ultimo saluto a Travanut la politica si stringe | Ha servito la comunità fino in fondo

Ieri a Udine si sono svolti i funerali di Renzo Travanut, ex presidente della Regione e figura di rilievo della sinistra in Friuli Venezia Giulia, morto all’età di 80 anni. La cerimonia ha visto una partecipazione numerosa e sentita, con molte persone che hanno espresso il proprio cordoglio. La politica locale ha ricordato Travanut come qualcuno che ha dedicato gran parte della vita al servizio della comunità.

Una partecipazione ampia e sentita ha accompagnato ieri, domenica 26 aprile, a Udine l’ultimo saluto a Renzo Travanut, ex presidente della Regione e figura centrale della sinistra in Friuli Venezia Giulia, scomparso a 80 anni. Dopo le visite alla salma nel corso della giornata, nel tardo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Avigliano Umbro in lutto per la morte di Rodolfo Tolomei: "Ha servito la comunità fino all'ultimo, con dedizione e professionalità"È venuto a mancare all'età di 72 anni Rodolfo Tolomei, molto conosciuto all'interno della comunità di Avigliano Umbro e in tutta la provincia di... L’ultimo saluto a Bossi: Pontida si stringe al SenatùrCentinaia di militanti e le principali cariche istituzionali a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'ultimo saluto a Renzo Travanut; Patrizio Bottega, sommelier muore a 57 anni: da un anno e mezzo combatteva contro la malattia; Il Friuli Venezia Giulia saluta Renzo Travanut, l’ultimo omaggio all’ex presidente della Regione. L'ultimo saluto a Renzo TravanutCelebrati questo pomeriggio a Udine i funerali dell'esponente politico, padre nobile della sinistra friulana deceduto il 23 aprile a 80 anni ... rainews.it Il Friuli Venezia Giulia saluta Renzo Travanut, l’ultimo omaggio all’ex presidente della RegioneAlla Casa Mansutti il commiato all’esponente della sinistra Fvg, morto a 80 anni: presenti cittadini, amici e istituzioni. nordest24.it "Nella stagione delle scelte riformatrici della sanità Travanut ebbe coraggio e visione nel portare da leader dell'opposizione un voto a sostegno: a 50 anni dal sisma, è ancora lezione." Così @Riccardi_FVG a commemorazione funebre ex presidente Regione x.com PROFONDO CORDOGLIO PER SCOMPARSA DI RENZO TRAVANUT, FIGURA DI RIFERIMENTO DELLA SINISTRA IN FVG "Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Renzo Travanut, che è stata una personalità importa - facebook.com facebook