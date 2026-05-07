Addio a Beccalossi l’ultimo saluto a Brescia | il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia

A Brescia si sono svolti i funerali di Beccalossi, con una folla numerosa che ha reso omaggio al defunto. Alla camera ardente, allestita in una sala semplice decorata con lo stendardo del Coordinamento Inter Club Brescia, molte persone hanno reso omaggio alla sua immagine. La bara di legno chiaro, con la foto del defunto al centro, è stata il punto di riferimento per i presenti. Il mondo del calcio si è radunato per salutare l’ex calciatore.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Addio a Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia: il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia Notizie correlate Leggi anche: Pontida si stringe attorno a Bossi: centinaia di militanti per l’ultimo saluto Taurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico: lutto cittadino e dolore condivisoTAURANO — Un intero paese sospende il proprio ritmo oggi, percorso da un dolore che travolge la comunità e si estende all’intera nazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Il calcio e l'Inter dicono addio a Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra; Addio a Evaristo Beccalossi, l’ex campione di Brescia e Inter; Addio a Evaristo Beccalossi, la fantasia al potere che faceva impazzire i tifosi dell'Inter. Aveva 69 anni. Addio a Beccalossi, folla commossa alla camera ardente: il tributo di Brescia e dei protagonisti del calcioUna sala semplice, impreziosita dallo stendardo del Coordinamento Inter Club Brescia e stretta attorno alla bara di legno chiaro recante la sua foto al centro. Così si presenta la camera ardente alles ... calcionews24.com Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurroDa un anno alle prese con una grave malattia. Avrebbe compiuto 70 anni. La società nerazzurra: 'Sembra impossibile, sempre uno di noi'. Venerdì i funerali a Brescia (ANSA) ... ansa.it 7 Maggio: Sempio non risponde, Rubio dal Papa, addio a Ted Turner e Beccalossi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Addio a #Beccalossi, #Altobelli: "Una delle giornate più brutte della mia vita" x.com