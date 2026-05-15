Limatola apre le porte al Concerto Solidale

A Limatola si svolge un concerto solidale presso la chiesa barocca “Ognissanti” in frazione A.G.P. L’evento viene organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti di beneficenza. La serata prevede esibizioni musicali e coinvolgimenti di vari artisti locali. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. La partecipazione è gratuita, con eventuali donazioni che saranno devolute alle cause benefiche.

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Tempo di lettura: < 1 minuto di Tracy Di Piro La Chiesa barocca “Ognissanti” in A.G.P. (frazione Casale di Limatola) domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 sarà il palconscenico del “ Concerto Solidale: la musica che unisce, il cuore che dona”, offerto dal Centro di Formazione musicale “Pro Arte” di Piedimonte Matese (CE), diretto dalla maestra Marilena Gambella. A promuovere l’evento “ Missione Sociale Limatola ” che comprende le case per anziani “ Calicantus Residence ” e le case famiglie, spesso protagoniste di progetti solidali tra musica e teatro. L’ingresso è gratuito, sono invitati in modo particolare anziani, disabili, famiglie e chiunque voglia condividere musica, emozioni e solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola apre le porte al Concerto Solidale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, concerto solidale “Gocce di luce” a sostegno della farmacia solidale Casa Bottazzi apre le porte al condominio inclusivoCasa Bottazzi apre le porte del suo “condominio inclusivo”, il progetto iniziato nel dicembre 2025, per creare un polo di servizi per persone con...