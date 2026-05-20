Festival Flux Judri | un mese di appuntamenti culturali legati al fiume Judrio

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival Flux Judri, alla sua quarta edizione, si svolgerà nel mese di giugno e coinvolgerà diverse località tra le province di Gorizia e Udine. Durante il mese, saranno programmati vari appuntamenti culturali dedicati alla riscoperta del patrimonio legato al fiume Judrio, con eventi che si terranno a Romans d’Isonzo, Corno di Rosazzo, Cormons e Visinale. La manifestazione mira a valorizzare il legame tra il territorio e il corso d’acqua, promuovendo attività culturali e iniziative pubbliche lungo il percorso del fiume.

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La consapevolezza del territorio del fiume Judrio attraverso la riscoperta del patrimonio culturale: questo il significato del Festival Flux Judri, giunto alla sua quarta edizione, che animerà nel mese di giugno i territori di Romans d’Isonzo (Go), Corno di Rosazzo (Ud), Cormons (Go) e Visinale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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