Nasce il Grand Aldo’s club | il Victoria club cambia casa e rinasce all’Abano Grand Hotel
Ad Abano Terme si assiste a un cambio di location per il locale noto come Victoria Club, che ha deciso di chiudere la propria sede storica all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria. Il locale si sposta e si trasforma, dando vita al nuovo Grand Aldo’s Club, aperto presso l’Abano Grand Hotel. La riapertura segna un nuovo capitolo per il settore dell’intrattenimento locale, con un rinnovato spazio dedicato alla nightlife della zona.
Ad Abano Terme si apre una nuova pagina nel mondo dell’intrattenimento e della nightlife locale. Il Victoria Club chiude infatti il suo storico percorso all’interno del complesso dell’Hotel Trieste & Victoria per trasferirsi e trasformarsi completamente nel nuovo Grand Aldo’s Club, all’interno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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