WWE | Randy Orton lancia un enigmatico riferimento a una Royal Family durante RAW

Durante l'ultima puntata di RAW, Randy Orton ha fatto un riferimento criptico a una “Royal Family”, suscitando curiosità tra i fan. La sua apparizione è avvenuta dopo che, in precedenza, si era verificato un cambiamento di ruolo nel suo personaggio durante l'episodio di SmackDown, dove aveva affrontato Cody Rhodes. Nessun altro dettaglio è stato fornito in quel momento riguardo al significato di quella frase.

Come già riportato da Zona Wrestling, Randy Orton ha turnato heel in quel di SmackDown contro Cody Rhodes. Durante Monday Night Raw di stanotte, Orton, ha chiamato un misterioso interlocutore, attribuendo a una conversazione illuminante il merito di aver risvegliato il suo istinto killer in vista del match per il titolo a WrestleMania 42 contro il campione Rhodes, in programma il 18 aprile a Las Vegas. Mr. RKO ha chiuso poi l’intervento con la frase iconica che c’è nell’intro della theme song di Rhodes: “ Wrestling has more than one Royal Family “. "Wrestling has more than one Royal Family" @RandyOrton pic.twitter.comJ1hqa5YpAv — WWE (@WWE)... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton lancia un enigmatico riferimento a una “Royal Family” durante RAW Articoli correlati WWE: Rivelati i piani per Randy Orton alla Royal RumbleLa notizia è oramai certa, infatti secondo gli ultimissimi rumor, Cody Rhodes vs Randy Orton alla Royal Rumble è confermato e questo indica anche che... Giannis Antetokounmpo celebra con Randy Orton nel backstage WWELa serata dedicata all'Elimination Chamber maschile si è svolta allo United Center di Chicago offrendo un finale che ha ridefinito le gerarchie in... Tutti gli aggiornamenti su Randy Orton Discussioni sull' argomento Cody Rhodes: Voglio che Randy Orton mi veda diversamente a Wrestlemania.; Cody Rhodes promette un WrestleMania da ricordare: Bell-to-bell Mania. Le più sorprendenti tradimenti di Randy Orton in WWE, classifica dal peggiore al miglioreIl tradimento più recente porta con sé il peso emotivo più grande. Durante una firma di contratto nel 2026, Orton colpì Cody Rhodes in modo brutale. L´attacco non era stato anticipato per settimane. worldwrestling.it Randy Orton commenta dopo il sorprendente cambio di schieramento in WWE in vista di WrestleMania 42Il clamoroso cambio di alleanza di Randy Orton rivoluziona le dinamiche e le rivalità in vista di WrestleMania 42 della WWE. worldwrestling.it A me dopo le ultime puntate settimanali l'attesa per WrestleMania 42 è salita di brutto. Vediamo i match sin qui certi e/o molto probabili. Partiamo dai primi: CM PUNK vs ROMAN REIGNS CODY RHODES vs RANDY ORTON JADE CARGILL vs RHEA RIPLEY - facebook.com facebook WWE: Con chi si schiererà il pubblico dopo il turn heel di Randy Orton x.com