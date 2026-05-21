Inchiesta sui concorsi pubblici il sindaco alle opposizioni | Barbarie giustizialista e clima da inquisizione permanente
Un sindaco ha risposto alle opposizioni con dure parole, definendo le critiche sui concorsi pubblici come una “barbarie giustizialista” e un “clima da inquisizione permanente”. Ha accusato l’altra parte di portare avanti “accuse personali” e di alimentare “sensazionalismo” e “furia senza tregua”, sostenendo che dietro queste posizioni si nasconde un “odio profondo” verso chi si occupa dell’amministrazione. Secondo il primo cittadino, l’opposizione si è autodefinita “Torquemada” e non rispetta nemmeno il lavoro degli altri.
“Barbarie giustizialista”, “accusa personale”, “sensazionalismo” e anche “furia senza tregua” che sembra caratterizzata da “un odio profondo” verso chi amministra da parte di una opposizione che si è “autionsignita del titolo di Torquemada e che finisce per “non rispettare neppure il lavoro degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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