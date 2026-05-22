Il Cda di Trevi dà il via libera all' aumento di capitale fino a 100 milioni Ricavi in calo nel primo trimestre

Il consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro, come previsto dall’assemblea straordinaria del 13 maggio scorso. Nel frattempo, i ricavi del primo trimestre sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La decisione di incrementare il capitale mira a rafforzare la situazione finanziaria dell’azienda. La delibera conferma il piano di investimenti e strategie future, mentre i risultati trimestrali evidenziano un calo di fatturato.

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