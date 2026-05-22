Nelle ultime ore si sono diffuse alcune frasi provocatorie rivolte a Elly Schlein, tra cui una domanda che invita a investire la politica. La vicenda si collega a un episodio avvenuto a Modena, dove un uomo di 31 anni ha attraversato un’area pedonale con un’auto a circa 100 chilometri orari, travolgendo una decina di pedoni, tra cui una donna a cui sono state amputate le gambe. La vicenda ha attirato l’attenzione su commenti e reazioni di vario tipo sui social e sui media.

Lecco – “Non abbiamo qualcuno che ci fa un favore?”. Non uno qualsiasi, ma uno tipo Salim El Koudri, il 31enne che a Modena è passato con l’auto sopra a una decina di pedoni – tra i feriti una donna cui sono state amputate le gambe – mentre correva a 100 all’ora. A Lecco giovedì è di passaggio la segretaria dem Elly Schlein – siamo in campagna elettorale per le Comunali – e nella città dei Promessi sposi che va alle urne per eleggere il sindaco trova sui social la consigliera comunale e responsabile del Carroccio a Barzanò, Debora Piazza, leghista di 44 anni per fede e impegno politico, pet planner che organizza compleanni e funerali per cani di professione, responsabile lombarda del Dipartimento Animali della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso delle frasi choc contro Elly Schlein: “Qualcuno può investirla?”

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