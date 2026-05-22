Una consigliera della Lega è stata sospesa dopo aver pronunciato una frase considerata controversa. La donna aveva commentato criticamente la mancanza di una guida nel partito e ha aggiunto riferimenti a una persona con problemi di depressione e disoccupazione, accusandola di offendere i cristiani e di passare di lì per fare un favore. La sospensione è stata immediata, e successivamente la consigliera si è scusata per le sue parole.

AGI - "Non abbiamo qualcuno che guida, con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore?". Parole pubblicate sui social da Debora Piazza, consigliera della Lega nonchè segretaria del partito a Barzanò, comune nel lecchese. Un riferimento a quanto avvenuto a Modena, dove Salim El Koudri è piombato con la sua auto su un gruppo di persone, riducendole in fin di vita. Ma a far deflagrare le polemiche è l'obiettivo del post della leghista: la segretaria Elly Schlein che proprio ieri era a Lecco per la campagna elettorale. Immediata la reazione del Partito Democratico con i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e del capo delegazione dem a Bruxelles, Nicola Zingaretti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Frasi choc su Schlein, sospesa consigliera della Lega (che poi si scusa)

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