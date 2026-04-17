Frasi choc di Scarpinato e Natoli su Paolo Borsellino Scoppia la bufera politica | Schlein e Conte condannino

Le conversazioni intercettate e pubblicate da Il Giornale coinvolgono Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, che si riferisce al giudice Paolo Borsellino. Le dichiarazioni di Natoli e di un altro ex magistrato sono diventate oggetto di attenzione e polemiche, portando a richieste di condanna da parte di esponenti politici. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e richieste di intervento da parte di figure politiche di spicco.

Dalla Kelany di Fdi ("Toni durissimi e scomposti, da rabbrividire") al senatore Sallemi: "Schlein e Conte condannino senza ambiguità" Le intercettazioni pubblicate da Il Giornale, in cui Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, si riferisce al defunto giudice Paolo Borsellino stanno facendo discutere. Tra le frasi riportate c’è quella in cui Natoli dice:“O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! . picchì proprio, ci pinzava stamatina (Perché proprio ci pensavo stamattina ndr), dissi:...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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