Ville e Giardini incantati | sette produzioni dell’Orchestra della Toscana tra natura storia e ascolto nei luoghi simbolo del paesaggio mediceo

Durante le serate estive, i giardini simbolo del paesaggio mediceo si svuotano dal movimento quotidiano e si preparano ad accogliere sette produzioni dell’Orchestra della Toscana. Questi concerti si svolgono in luoghi storici e naturali, creando un legame tra musica, ambiente e patrimonio. L’evento offre un’esperienza che unisce il paesaggio e l’ascolto, invitando il pubblico a vivere momenti di quiete e contemplazione.

C’è un momento, nelle sere d’estate, in cui i giardini si svuotano del rumore del giorno e tutto sembra disporsi all’ascolto. È in quello spazio – sospeso, quasi naturale – che negli ultimi dieci anni la musica dell’Orchestra della Toscana ha trovato una sua misura particolare, lontana dalla sala.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Gori, pioniere dell’arte e natura in Toscana: il Mudac celebra il dialogo tra paesaggio e creatività.Carrara si prepara a rendere omaggio a Giuliano Gori, figura chiave dell'arte ambientale italiana, con una conferenza che si terrà giovedì 19... ‘I luoghi dell’ascolto’: la musica dell’Ort entra nei cenacoli fiorentiniFirenze, 17 marzo 2026 – Un’esperienza culturale suggestiva che unisce arte e suono: la musica risuonerà nei grandi cenacoli rinascimentali di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Musica al calare della luce: dieci anni tra le Ville medicee. Note raffinate alla villa medicea. Suona l’Orchestra della ToscanaUn concerto sotto le stelle alla villa medicea di Poggio a Caiano. Note raffinate si intrecciano alla bellezza, all’arte. Sabato 21 giugno alle 21,30 fa tappa a Poggio la nona edizione di Ville e ... lanazione.it Ville e giardini incantati con l’Ort. Grande musica in luoghi monumentaliConcerti tra storia, cultura e nuove prospettive con protagonisti prime parti e solisti dell’orchestra. Due new entry nel cuore di Firenze: Forte Belvedere e Villa Bardini. Primo spettacolo il 6 ... lanazione.it