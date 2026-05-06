C’è una voce che arriva da sotto la terra, un canto antico che torna a farsi sentire a cinquant’anni dal sisma che ha cambiato per sempre il volto del Friuli. È un richiamo potente, fatto di memoria, dolore e rinascita. È “ Il canto dell’Orcolat ”, la nuova produzione di Anà-Thema Teatro – Teatro della Corte, pronta a debuttare in tournée portando sui palchi della regione, a partire da mercoledì 6 maggio al Teatro “Ettore del Gallo” di Travesio alle 20.45, una delle pagine più profonde e identitarie della storia friulana. Diretto da Luca Ferr i, con lo stesso Ferri in scena insieme a Luca Marchioro, Anastasia Fabbro e Raffaella Giampaoli, lo spettacolo nasce come un atto teatrale di ascolto e restituzione collettiva nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Il canto dell’Orcolat, la nuova produzione di Ana-Thema Teatro

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