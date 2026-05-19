Jannik Sinner ha partecipato a diversi tornei di Roland Garros, facendo il suo debutto nel 2019. Nel corso degli anni, ha affrontato vari avversari e raggiunto diversi turni, tra cui la finale nel 2026, che ha segnato il suo record di durata. La sua presenza nel torneo parigino si è consolidata nel tempo, diventando una presenza costante nel panorama del tennis su terra battuta. La sua carriera al Roland Garros si è sviluppata attraverso incontri di diverse fasi e livelli di competizione.

Jannik Sinner-Roland Garros: il rapporto che nel 2026 vuole diventare eterno. Lo Slam di Parigi è stato, in carriera, il secondo che ha disputato a livello di tabellone principale, il terzo comprendendo anche le qualificazioni, ma è anche quello che gli ha dato un mix di gioie e dolori rapidissimo, quasi come si sfogliassero le pagine di un romanzo dai mille colpi di scena. Partiamo dall’inizio, cioè il 2020. Sinner arrivò a quel torneo dopo i guai alla schiena contro Khachanov agli US Open, il secondo turno contro Djere a Kitzbuhel e gli ottavi (con scalpo di Tsitsipas) a Roma, persi contro Dimitrov. Al primo turno, nel primo match mai disputato sui campi siti al Bois de Boulogne, fu catapultato direttamente sul Court Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I precedenti di Jannik Sinner al Roland Garros: dall’esordio al record di durata della finale

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Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

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