I precedenti di Jannik Sinner al Roland Garros | dall’esordio al record di durata della finale

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha partecipato a diversi tornei di Roland Garros, facendo il suo debutto nel 2019. Nel corso degli anni, ha affrontato vari avversari e raggiunto diversi turni, tra cui la finale nel 2026, che ha segnato il suo record di durata. La sua presenza nel torneo parigino si è consolidata nel tempo, diventando una presenza costante nel panorama del tennis su terra battuta. La sua carriera al Roland Garros si è sviluppata attraverso incontri di diverse fasi e livelli di competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner-Roland Garros: il rapporto che nel 2026 vuole diventare eterno. Lo Slam di Parigi è stato, in carriera, il secondo che ha disputato a livello di tabellone principale, il terzo comprendendo anche le qualificazioni, ma è anche quello che gli ha dato un mix di gioie e dolori rapidissimo, quasi come si sfogliassero le pagine di un romanzo dai mille colpi di scena. Partiamo dall’inizio, cioè il 2020. Sinner arrivò a quel torneo dopo i guai alla schiena contro Khachanov agli US Open, il secondo turno contro Djere a Kitzbuhel e gli ottavi (con scalpo di Tsitsipas) a Roma, persi contro Dimitrov. Al primo turno, nel primo match mai disputato sui campi siti al Bois de Boulogne, fu catapultato direttamente sul Court Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Oasport.it

i precedenti di jannik sinner al roland garros dall8217esordio al record di durata della finale
© Oasport.it - I precedenti di Jannik Sinner al Roland Garros: dall’esordio al record di durata della finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

Video Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

Sullo stesso argomento

I valori di Jannik Sinner: “Spero Alcaraz ci sia al Roland Garros: voglio vincere contro i migliori”Jannik Sinner si trova in questi giorni a Madrid, per prepararsi in vista del quarto Masters 1000 stagionale (in programma sui campi in terra battuta...

Sinner imperatore a Roma. Al Roland Garros punta il record storico di NadalCon il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner non ha solo infiammato il pubblico del Foro Italico, ma ha letteralmente blindato e...

jannik sinner i precedenti di jannikJannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma: Non rispondo a questa domandaRisolvere i propri problemi senza manifestarli all’esterno. È questa la strada scelta da Jannik Sinner in avvicinamento alla finale degli Internazionali ... oasport.it

Jannik Sinner – Ruud Diretta Streaming Live Finale Internazionali RomaDove vedere la Finale del Torneo ATP di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud in diretta Tv e Streaming Live agli Internazionali d’Italia domenica 17 Maggio ... stadiosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web