Il calcio garantisce alle organizzazioni criminali consenso sociale prestigio controllo del territorio

Nel corso di un seminario presso l’Università Federico II sono stati affrontati diversi aspetti legati all’economia criminale nel mondo dello sport. Si è parlato di come il calcio possa offrire alle organizzazioni illegali la possibilità di ottenere consenso sociale, prestigio e di esercitare un controllo sul territorio. Sono stati analizzati inoltre i fenomeni di corruzione, riciclaggio e le modalità di gestione giudiziaria delle società sportive. La discussione ha coinvolto esperti e accademici del settore.

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Alla Federico II il seminario su economia criminale, corruzione, riciclaggio e amministrazione giudiziaria delle società sportive. Si è svolto presso l’Aula T4 del Campus Universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il seminario dal titolo “Economia criminale, corruzione, riciclaggio. L’amministrazione giudiziaria delle società sportive come leva di sviluppo di un business etico e sostenibile”, organizzato nell’ambito della XVII edizione del Laboratorio di Economia & Management delle Imprese Criminali – LEMIC. L’incontro, introdotto e coordinato da Roberto Vona, Ordinario di Economia e Gestione delle... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio garantisce alle organizzazioni criminali consenso sociale, prestigio, controllo del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Generazioni senza guida. Le organizzazioni criminali fiutano nuove reclute""Il rischio del Ddl è produrre una generazione di ex minori non accompagnati lasciati soli troppo presto, con la concreta possibilità che si... Riforma infanzia nel Territorio del Nord: 330 organizzazioni protestano? Domande chiave Perché la morte di Kumanjayi ha scatenato la protesta di 330 organizzazioni? Come cambierà il diritto al collocamento culturale per... Una vittoria in trasferta garantisce il calcio europeo per la prossima stagione! reddit Derby della Capitale anticipato a domenica! Accordo raggiunto per Roma-Lazio! Intesa tra Prefettura e Lega Serie A: il #DerbyDellaCapitale Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12! La finale degli Internazionali di tennis resta alle 17. Un accordo che ris x.com Calcio in gravidanza: come integrarlo senza latticiniScopri come garantire il giusto apporto di calcio in gravidanza senza latticini, attraverso alimenti vegetali, acqua minerale e vitamina D. Essenziale per te e il tuo bambino. nostrofiglio.it