Riforma infanzia nel Territorio del Nord | 330 organizzazioni protestano
Nel territorio del Nord, 330 organizzazioni hanno manifestato contro la riforma dell'infanzia. La protesta è scoppiata dopo la morte di Kumanjayi, evento che ha acceso il dibattito sulle modifiche previste al diritto al collocamento culturale dei bambini indigeni. La questione riguarda le modalità di tutela e collocamento dei minori appartenenti alle comunità indigene, con le organizzazioni che contestano le modifiche introdotte.
? Domande chiave Perché la morte di Kumanjayi ha scatenato la protesta di 330 organizzazioni?. Come cambierà il diritto al collocamento culturale per i bambini indigeni?. Quali rischi comporta l'eliminazione delle tutele introdotte negli anni Ottanta?. Chi dovrà gestire il conflitto tra sicurezza individuale e identità culturale?.? In Breve Organizzazioni APO NT e SNAICC contestano l'eliminazione delle tutele culturali degli anni Ottanta.. La ministra Robyn Cahill punta sulla stabilità dei minori tramite nuovi Family Responsibility Agreements.. Malarndirri McCarthy invita il governo territoriale a consultare i commissari per l'infanzia nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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