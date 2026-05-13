Riforma infanzia nel Territorio del Nord | 330 organizzazioni protestano

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio del Nord, 330 organizzazioni hanno manifestato contro la riforma dell'infanzia. La protesta è scoppiata dopo la morte di Kumanjayi, evento che ha acceso il dibattito sulle modifiche previste al diritto al collocamento culturale dei bambini indigeni. La questione riguarda le modalità di tutela e collocamento dei minori appartenenti alle comunità indigene, con le organizzazioni che contestano le modifiche introdotte.

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? Domande chiave Perché la morte di Kumanjayi ha scatenato la protesta di 330 organizzazioni?. Come cambierà il diritto al collocamento culturale per i bambini indigeni?. Quali rischi comporta l'eliminazione delle tutele introdotte negli anni Ottanta?. Chi dovrà gestire il conflitto tra sicurezza individuale e identità culturale?.? In Breve Organizzazioni APO NT e SNAICC contestano l'eliminazione delle tutele culturali degli anni Ottanta.. La ministra Robyn Cahill punta sulla stabilità dei minori tramite nuovi Family Responsibility Agreements.. Malarndirri McCarthy invita il governo territoriale a consultare i commissari per l'infanzia nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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