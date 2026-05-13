Riforma infanzia nel Territorio del Nord | 330 organizzazioni protestano

Nel territorio del Nord, 330 organizzazioni hanno manifestato contro la riforma dell'infanzia. La protesta è scoppiata dopo la morte di Kumanjayi, evento che ha acceso il dibattito sulle modifiche previste al diritto al collocamento culturale dei bambini indigeni. La questione riguarda le modalità di tutela e collocamento dei minori appartenenti alle comunità indigene, con le organizzazioni che contestano le modifiche introdotte.

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