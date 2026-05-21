generazioni senza guida le organizzazioni criminali fiutano nuove reclute

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle nuove sfide legate ai minori non accompagnati, che spesso vengono lasciati senza adeguato supporto. Le organizzazioni criminali cercano di reclutare giovani vulnerabili, approfittando della loro condizione di isolamento e mancanza di figure di riferimento. Un disegno di legge propone modifiche alle norme di tutela, ma preoccupano i rischi di lasciare questi minorenni senza una guida adeguata, aumentando la possibilità che possano essere vittime di sfruttamento o coinvolti in attività criminali.

"Il rischio del Ddl è produrre una generazione di ex minori non accompagnati lasciati soli troppo presto, con la concreta possibilità che si smarriscano o siano preda di sfruttamento e organizzazioni criminali ". Ad affermarlo è Fabrizio Coresi, esperto Migrazioni ActionAid. "Prima accolti come adulti quando sono ancora minorenni, poi trattati come persone autonome quando sono appena maggiorenni, dopo aver buttato troppo tempo in contesti senza alcun supporto concreto. Il dato sugli abbandoni lo mostra con chiarezza: con La frontiera, ovunque registriamo almeno 407 uscite di Msna da centri per adulti per abbandoni, allontanamenti o revoche e nel caso lombardo, a Milano, 49 allontanamenti volontari, pari al 54,4% delle uscite registrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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