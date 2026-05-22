Il calcio è un divertimento e col Napoli di Conte non ci si diverte

Il calcio dovrebbe essere uno sport in grado di regalare emozioni e divertimento, ma con la squadra guidata dall’allenatore attuale, questa sensazione sembra svanita. La situazione ha suscitato le reazioni di alcuni tifosi e commentatori, che criticano le scelte della società e la direzione tecnica. Tra le accuse ci sono anche richieste di maggiore libertà di espressione e di confronto nel mondo del calcio, spesso limitate da decisioni che sembrano penalizzare il diritto di opinione.

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Cara Redazione Napolista, ma a cosa aspirate? A togliere il diritto di critica, di dissenso, di parola a ogni tifoso che non sia allineato alla vostra posizione? Io voglio conservare la libertà di esprimere il mio pensiero sulla politica di Israele, sull’immigrazione e sul modo di giocare della mia squadra; non per questo avete il permesso di apostrofarmi “tifosotto”, di dire che sfoggio palato calcistico fine, entrambe le immagini intese in maniera irridente se non offensiva; o di definirmi “uno scemo di una banda di scemi”, in maniera molto più diretta. Diventa virale lo sfogo di un tifoso napoletano preoccupato per il futuro del Napoli senza l’allenatore del quarto scudetto #CorrieredelloSport #Napoli #Conte pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio è un divertimento e col Napoli di Conte non ci si diverte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, partita speciale col Lecce: ci sarà una sorpresa per Conte Cammina in strada ubriaco e si diverte a sparare col fucileUno sparo in piena notte che ha fatto sobbalzare e svegliare di soprassalto i residenti. Le splendide parole di mister Antonio Conte per la città di Napoli Secondo ‘La Repubblica’, il tecnico avrebbe incontrato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per un ultimo saluto e una visita di cortesia Ho un forte legame con Napoli, mi è rimasta dentr x.com ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit Il Calcio Napoli, ovvero: funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo?Il Calcio Napoli: dall'ammutinamento (che ci portò Gattuso al posto di Ancelotti) agli spifferi di questi giorni sui rapporti con Conte ... ilnapolista.it Fabrizio Corona: un gruppo di giocatori del Napoli mi ha pagato per sputtanare Antonio Conte, il leader è MeretPuntata di Falsissimo di Fabrizio Corona tutta sullo spogliatoio del Napoli. Da prendere ovviamente con le pinze ... ilnapolista.it