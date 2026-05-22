Il calcio è un divertimento e col Napoli di Conte non ci si diverte

Da ilnapolista.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio dovrebbe essere uno sport in grado di regalare emozioni e divertimento, ma con la squadra guidata dall’allenatore attuale, questa sensazione sembra svanita. La situazione ha suscitato le reazioni di alcuni tifosi e commentatori, che criticano le scelte della società e la direzione tecnica. Tra le accuse ci sono anche richieste di maggiore libertà di espressione e di confronto nel mondo del calcio, spesso limitate da decisioni che sembrano penalizzare il diritto di opinione.

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