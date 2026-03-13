In una partita importante contro il Lecce, il Napoli punta a mantenere la serie di vittorie dopo aver battuto Verona e Torino. La squadra cerca di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League e per questa sfida ha preparato una sorpresa per l’allenatore. La sfida si gioca con l’obiettivo di ottenere altri tre punti e rafforzare la posizione in classifica.

In casa Napoli si vuole dare seguito ai successi contro Verona e Torino. Gli azzurri vogliono archiviare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League e contro il Lecce l’obiettivo è conquistare altri tre punti. Per Antonio Conte si tratta di una partita speciale dove sfiderà la squadra della sua città nella quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore prima di trasferirsi alla Juventus. In occasione della gara del Maradona ci sarà anche una sorpresa per il tecnico salentino. Sarà per forza di cose una partita speciale per Antonio Conte. Come raccontato da ‘Repubblica’, nella scorsa stagione in occasione della sfida tra Napoli e Lecce arrivarono dalla Puglia i suoi genitori e anche questa volta sono attesi in città i parenti e gli amici più stretti del tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, partita speciale col Lecce: ci sarà una sorpresa per Conte

