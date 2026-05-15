Cammina in strada ubriaco e si diverte a sparare col fucile

Durante la notte, alcuni residenti hanno sentito uno sparo proveniente da una strada cittadina. Alla vista, un uomo camminava in strada in stato di ubriachezza, armato di un fucile. La scena ha causato timore tra i passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno individuato e fermato l’uomo, sequestrando l’arma. L’episodio ha provocato preoccupazione tra i cittadini della zona.

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