Cammina in strada ubriaco e si diverte a sparare col fucile
Durante la notte, alcuni residenti hanno sentito uno sparo proveniente da una strada cittadina. Alla vista, un uomo camminava in strada in stato di ubriachezza, armato di un fucile. La scena ha causato timore tra i passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno individuato e fermato l’uomo, sequestrando l’arma. L’episodio ha provocato preoccupazione tra i cittadini della zona.
Uno sparo in piena notte che ha fatto sobbalzare e svegliare di soprassalto i residenti. Chi si è affacciato alla finestra ha visto un uomo camminare in strada armato di fucile: è scattata la chiamata al 112 e in pochi minuti sono arrivati i carabinieri.È successo nella notte di giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Bounty fugitives strayed wilderness, trapped desperate life-and-death struggle.| Action Crime Movie
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