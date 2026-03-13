Nella notte del 23 giugno 1993, dopo una notte di abusi, la 24enne statunitense Lorena Bobbitt tagliò con un coltello da cucina i genitali del marito. Più di trent’anni dopo, una docuserie ripercorre la storia, umana e giudiziaria, di colei che divenne involontariamente la mantide religiosa degli Anni ’90. Si intitola provocatoriamente Te lo taglio e parla non soltanto di Bobbitt ma di tutte le donne che, come lei, si sono macchiate del raro reato di mutilazione maschile. La vera storia di Lorena Bobbitt. Il 16 marzo, alle ore 22:00, su Sky Crime rivedremo Lorena Bobbitt più di 30 anni dopo la fatidica notte che cambiò per sempre il corso della sua esistenza, trasformandola da donna vittima di abusi a personaggio leggendario e temibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Te lo taglio, la dissacrante docuserie che racconta di Lorena Bobbitt e le altre

Articoli correlati

‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi(Adnkronos) – Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now, arriva la docu-serie 'Te lo taglio', un titolo provocatorio per una nuova...

"Te lo taglio", il docu sulle donne che odiano gli uominiÈ appena passato l’8 marzo, festa della donna, ma costoro non sono sicuramente signore da osannare né esponenti di quello che definiscono “gentil”...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lorena Bobbitt

Temi più discussi: ‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi; ‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi; ‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi; Guerra Iran, aereo Usa precipita in Iraq: Incidente in volo in spazio amico - L'Italiano.

‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi(Adnkronos) – Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now, arriva la docu-serie ‘Te lo taglio’, un titolo provocatorio per una nuova docu-serie che indaga uno dei gesti più estremi dell ... ilnapolionline.com

Docu-serie 'Te lo taglio': i casi di mutilazione genitale maschileLa docu-serie si distingue per l’approccio investigativo e documentaristico, esplorando non solo il caso Bobbitt ma anche altri rari episodi di mutilazione genitale maschile. Attraverso interviste ... it.blastingnews.com

‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi x.com