Il business d’oro dei parcheggi negli ospedali di Roma

A Roma, i parcheggi degli ospedali sono diventati una fonte di guadagno significativa. Le tariffe applicate alle auto in sosta variano in base alla durata e alla posizione, influenzando chi si trova ad affrontare visite mediche o emergenze. La presenza di spazi a pagamento si inserisce in un sistema complesso di gestione delle aree di sosta, che coinvolge enti pubblici e concessionari privati.

Un parente malato, la nascita di una nuova vita, un’operazione chirurgica e una breve degenza, una lunga attesa al pronto soccorso. Eventi per cui l’economia domestica passa facilmente in secondo piano. Ma che, fatti i dovuti conti, possono comportare spese di sosta anche superiori ai cento euro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Stop al pagamento dei parcheggi negli ospedali siciliani per i malati oncologici e i dializzatiParcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti. Parcheggi gratis e a prezzi ridotti negli ospedali, c'è una norma all'esame dell'Ars: "Occasione da non sprecare"Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Downs 2 Business: Season 2 - Puntata 1 | Ty Simpson Streaming | DAZN IT; Qs, School of Management del Politecnico di Milano prima in Italia per master; Terme in saldo e concessioni eterne: il business milionario che paga allo Stato solo le briciole; Ita Airways, al via il primo volo diretto Roma Fiumicino - Houston. Roma abbraccia la solidarietà con il «Filo d’Oro»: la serata per sostenere i «Weekend del sollievo»Una serata di musica, emozione e partecipazione grazie al concerto benefico «Uniti da un Filo d’Oro… con la musica!», organizzato a sostegno della Lega del Filo d’Oro, la Fondazione che dal 1964 si ... roma.corriere.it Roma, affari d'oro per le pizzerie: fatturato in crescita del 10%È un momento d’oro per le pizzerie della Capitale. Si stima che il settore abbia chiuso il 2025 con un aumento di fatturato di almeno il 10% rispetto all’anno precedente e per il 2026 le previsioni ... roma.corriere.it Sotto Roma c'è una fogna del 600 a.C. che funziona ancora oggi. Non è un museo. Non è un reperto. Mentre tu cammini sul Foro Romano, sotto i tuoi piedi scorre ancora la stessa acqua piovana che scorreva ai tempi dei re Tarquini. La Cloaca Maxima fu cost - facebook.com facebook Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli x.com