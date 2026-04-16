Stop al pagamento dei parcheggi negli ospedali siciliani per i malati oncologici e i dializzati

Da cataniatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da ora, i pazienti oncologici e i dializzati che si recano negli ospedali siciliani non dovranno più pagare per il parcheggio. Gli ospedali hanno deciso di offrire loro parcheggi gratuiti, mentre gli altri utenti beneficeranno di tariffe ridotte. La misura riguarda tutte le strutture della regione e mira a facilitare l'accesso alle cure per le persone affette da determinate patologie.

Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti. È stata approvata oggi dall'Assemblea Regionale Siciliana, nell'ambito del ddl stralcio sulla sanità, la norma che prevede la sosta totalmente gratuita per i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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