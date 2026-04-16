Stop al pagamento dei parcheggi negli ospedali siciliani per i malati oncologici e i dializzati

A partire da ora, i pazienti oncologici e i dializzati che si recano negli ospedali siciliani non dovranno più pagare per il parcheggio. Gli ospedali hanno deciso di offrire loro parcheggi gratuiti, mentre gli altri utenti beneficeranno di tariffe ridotte. La misura riguarda tutte le strutture della regione e mira a facilitare l'accesso alle cure per le persone affette da determinate patologie.

Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti. È stata approvata oggi dall'Assemblea Regionale Siciliana, nell'ambito del ddl stralcio sulla sanità, la norma che prevede la sosta totalmente gratuita per i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Screening oncologici, visite gratuite e senza prenotazione negli ospedali e nei consultori Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forense Card: stop temporaneo pagamenti contributi; Stop al pagamento dei parcheggi negli ospedali siciliani per i malati oncologici e i dializzati; Euro digitale, nuovo stop: è colpa dei pagamenti offline; Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce. Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, mancano le copertureAllo stato, secondo la Cassa Depositi e Prestiti, mancherebbe la copertura effettiva (500 milioni) per il 2051 ... corriere.it Naspi anticipata per aprire un’attività, stop al pagamento unico: ora arriva in due rateIl sistema a rate per la Naspi anticipata impatta sulla liquidità dei neo-imprenditori. Dalle scadenze alle sanzioni previste. Ecco come ... quifinanza.it SCIOPERO sanità privata domani il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia - facebook.com facebook Barcelona Atp, stop infortunio per #Alcaraz: niente sorpasso su #Sinner x.com