il botta e risposta tra antonella elia e alessandra mussolini

Dopo la finale di un reality show, si è acceso uno scambio di commenti tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. L’opinionista ha rivolto un insulto nei confronti della politica, definendola “gallina”, e quest’ultima ha replicato prontamente alle sue parole. L’interazione tra le due si è svolta sui social, creando un dibattito tra i follower riguardo alle rispettive affermazioni. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi di questa discussione, né su eventuali sviluppi successivi.

Antonella Elia dà di nuovo della gallina ad Alessandra Mussolini che risponde. Il botta e risposta dopo la finale del reality show. Alessandra Mussolini ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Tra Antonella ed Alessandra nella Casa più spiata d’Italia ci sono stai vari confronti e scontri. Leggi anche Money Road, debutto tra tentazioni e colpi di scena: già ridotto il montepremi della Compagnia A pochi giorni dalla finale del reality show la Elia intervistata da TgCom24 ha detto: “Sono stata battuta alla fine. Come l’ho presa? Male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano, ricevo continuamente messaggi: ma come? E invece ha vinto quella “gallina”, non la sopporto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Antonella Elia Furiosa Contro Alessandra Mussolini

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