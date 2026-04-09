Io ti… Grande Fratello Vip choc tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio di forte tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, portando a un'escalation che ha coinvolto anche altri concorrenti. La situazione ha provocato un momento di scontro acceso tra le due, con parole e atteggiamenti che hanno reso ancora più difficile il rapporto tra le due donne. La discussione è avvenuta davanti alle telecamere, suscitando l’attenzione di pubblico e altri partecipanti.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un rapporto già fragile è definitivamente esploso davanti agli occhi degli altri concorrenti. Il sodalizio tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che nelle prime settimane sembrava aver trovato un equilibrio inatteso, si è incrinato fino a rompersi del tutto. Dopo tre settimane vissute da alleate, il loro legame si è sgretolato già nella terza puntata del reality, complice una dinamica che coinvolgeva Francesca Manzini. Da quel momento, le due non sono più riuscite a ricucire il rapporto. Nelle ultime ore, la situazione è precipitata ulteriormente. Durante la serata, Alessandra Mussolini ha ripreso a provocare apertamente la sua rivale, arrivando a imitarla e a definirla con tono sprezzante: “Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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