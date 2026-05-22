Il biliardo studentesco forlivese brilla tra Cervia e Schio | il Marconi è vicecampione nazionale

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento del biliardo sportivo scolastico di Forlì ha ottenuto un risultato di rilievo a livello nazionale, con il Marconi che si è classificato come vicecampione. Le competizioni si sono svolte tra Cervia e Schio, coinvolgendo diverse scuole e studenti. Dopo settimane di impegno e preparazione, la squadra forlivese ha raggiunto questo piazzamento che conferma la crescita e la partecipazione attiva nel settore. La manifestazione ha visto confronti tra numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Settimane intense e ricche di soddisfazioni per il movimento del biliardo sportivo scolastico forlivese. Tra competizioni regionali e finali nazionali, gli studenti degli istituti Marconi e Saffi-Alberti si sono distinti per talento e sportività, confermando la provincia di Forlì-Cesena come un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il biliardo sale in cattedra, il Marconi sul gradino più alto: la tattica vince il campionato provinciale studentescoUna giornata all’insegna della strategia e della precisione quella vissuta recentemente presso il centro President, dove si è svolto il campionato...

Tra sport e didattica, l'Iti Marconi punta sul biliardo: torneo al via, una sfida tra 30 coppieAl via da mercoledì le gare del primo torneo di biliardo boccette dell'istituto tecnico industriale Marconi di Forlì.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web