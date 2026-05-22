Il biliardo studentesco forlivese brilla tra Cervia e Schio | il Marconi è vicecampione nazionale

Il movimento del biliardo sportivo scolastico di Forlì ha ottenuto un risultato di rilievo a livello nazionale, con il Marconi che si è classificato come vicecampione. Le competizioni si sono svolte tra Cervia e Schio, coinvolgendo diverse scuole e studenti. Dopo settimane di impegno e preparazione, la squadra forlivese ha raggiunto questo piazzamento che conferma la crescita e la partecipazione attiva nel settore. La manifestazione ha visto confronti tra numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane.

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