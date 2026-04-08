Tra sport e didattica l' Iti Marconi punta sul biliardo | torneo al via una sfida tra 30 coppie

Da mercoledì è iniziato il primo torneo di biliardo boccette organizzato dall'istituto tecnico industriale Marconi di Forlì. L'evento coinvolge 30 coppie di studenti che si sfidano tra sport e didattica in una competizione che si svolge all’interno della scuola. Le gare si svolgono nell’arco di diversi giorni e vedono protagonisti giovani appassionati di biliardo.

Al via da mercoledì le gare del primo torneo di biliardo boccette dell'istituto tecnico industriale Marconi di Forlì. Le attività sportive sono gestite dai professor Colombo e Mickova in collaborazione con i tecnici federali Fisbb coordinati da Secondo Giunchedi. Tutti gli incontri si giocano sui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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