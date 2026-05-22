Il Bari di De Laurentiis sprofonda in Serie C | il doppio 0-0 nel playout salva il Sudtirol

Il Bari, dopo aver concluso la stagione con due pareggi a reti inviolate nei playout contro il Sudtirol, retrocede in Serie C. La decisione è stata determinata dal miglior piazzamento degli altoatesini nella classifica finale della stagione regolare. La sfida si è conclusa con due risultati di 0-0, e la retrocessione è avvenuta in base alla classifica generale. La partita si è giocata in un contesto di ritorno tra le due squadre e ha determinato la fine del percorso del club in Serie B.

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