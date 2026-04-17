Dopo le festività pasquali, caratterizzate da gite e tradizioni, la settimana successiva si è aperta con alcuni episodi noti tra i politici. È stata osservata una smorfia di una figura pubblica, il gesto di un'altra con le cuffie, e il sorriso di una terza, tutti catturati in varie occasioni pubbliche. Questi dettagli sono stati diffusi attraverso scatti e video condivisi sui social, senza che vi siano dichiarazioni ufficiali o approfondimenti.

La Pasqua dei politici è trascorsa tra gite fuori porta, pastiere e galline, ma la settimana a seguire non è stata certo tranquilla. C’è stata l’informativa urgente di Crosetto alla Camera, che ha visto il pisolino del ministro Roberto Calderoli, poi le celebrazioni della fondazione della Polizia di Stato con, tra gli altri, Ignazio La Russa e Matteo Piantedosi. Poi la ministra Eugenia Roccella ha partecipato alla Giornata nazionale per l’ascolto dei minori, mentre la sindaca di Genova ha organizzato il concerto di Charlotte de Witte a Genova, partecipando poi insieme ai cittadini. Poi Ilaria Salis ha salutato Viktor Orban dopo la sua sconfitta alle elezioni in Ungheria, e Giuseppe Conte ha iniziato il giro di presentazioni del suo nuovo libro “Una nuova primavera”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La smorfia di Meloni, le cuffie di Roccella, il sorriso di Salis (Silvia). Queste le avete viste?

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