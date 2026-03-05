Felipe di Spagna il luogo dove fugge anche senza Letizia

Da dilei.it 5 mar 2026

Il Re Felipe di Spagna ha un luogo particolare che frequenta spesso, anche quando non è accompagnato dalla regina Letizia. Si tratta di un luogo che gli permette di trovare rifugio e tranquillità lontano dagli impegni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su cosa renda speciale questo luogo, ma è noto che il sovrano vi torna con regolarità.

C'è un luogo che il Re Felipe porta nel cuore e dove fugge ogni volta che può, anche senza la sua consorte, Letizia di Spagna. Si tratta della località sciistica della Val d'Aran, un vero e proprio paradiso per gli appassionati della montagna, proprio come il Sovrano che frequenta questi luoghi dall'infanzia. Felipe di Spagna, il luogo del cuore è la Val d'Aran (anche senza Letizia) Non è raro vedere Felipe di Spagna scendere lungo le piste di Baqueira Beret, stazione sciistica della Catalogna, che con i suoi oltre 170 chilometri di pista, è tra le sue preferite e quella che conosce meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

