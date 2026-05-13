La grazia di Paolo Sorrentino è su Netflix | Toni Servillo è un presidente alle prese con dilemmi morali impossibili Un film da vedere
Di notte, sul tetto del Quirinale, il Presidente della Repubblica italiana fuma di nascosto. Roma brilla sotto di lui, il colonnello Labaro finge di non vedere, e Mariano De Santis, per un momento, torna a essere soltanto un uomo. È da questa immagine, intima e malinconica, che Paolo Sorrentino costruisce il suo film più maturo e sorprendente: La grazia. Presentato come film d’apertura all’82esima Mostra del cinema di Venezia lo scorso 27 agosto 2025 e distribuito nelle sale italiane con grande successo dal 15 gennaio 2026 (più di 7 milioni di euro), La grazia ha conquistato critica e pubblico con rara eleganza. E adesso arriva su Netflix....🔗 Leggi su Amica.it
La Grazia (Paolo Sorrentino) - Trailer BE
Notizie correlate
La Grazia di Sorrentino, No Other Choice di Park Chan-wook , il thriller horror Send Help e tanti altri bei film da vedere sulle piattaforme a maggio 2026Il film che è valso la Coppa Volpi a Toni Servillo alla Mostra di Venezia, il nuovo capolavoro di Park Chan-wook e molto altro.
Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana di PasquaÈ finalmente primavera, sta per arrivare Pasqua ed è il momento giusto per fermarsi qualche giorno e dedicare un po' di tempo al sano riposo.
Temi più discussi: La Grazia, No Other Choice, Send Help e gli altri film da vedere in streaming a maggio 2026; David di Donatello 2026, tutti vincitori; La Grazia, il film di Paolo Sorrentino arriva domani su Netflix; Come mai La grazia non ha vinto ai David di Donatello 2026?.
Penso di essere stato uno dei primi a condividere la notizia dell'arrivo de La grazia di Paolo Sorrentino su Netflix. E mi sembra assurdo che sia stata poco ripresa: ne ha parlato qualcuno online; forse - ma non li ho letti - è stato scritto anche qualche articolo, m facebook
Penso di essere stato uno dei primi a condividere la notizia dell'arrivo de La grazia di Paolo Sorrentino su Netflix. E mi sembra assurdo che sia stata poco ripresa: ne ha parlato qualcuno online; forse - ma non li ho letti - è stato scritto anche qualche articolo, m x.com
La Grazia - reddit.com reddit
Un presidente, tre dilemmi e nessuna risposta facile: La grazia di Paolo Sorrentino è ora su NetflixLa grazia di Paolo Sorrentino è su Netflix: Toni Servillo è un presidente alle prese con dilemmi morali impossibili. Un film da vedere ... amica.it
La Grazia, il film di Paolo Sorrentino arriva domani su NetflixDopo l'ottimo risultato ottenuto al box-office italiano tra il dicembre del 2025 e il gennaio di quest'anno, La grazia è pronto a lanciarsi alla conquista del ... ilmattino.it