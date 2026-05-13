Di notte, sul tetto del Quirinale, il Presidente della Repubblica italiana fuma di nascosto. Roma brilla sotto di lui, il colonnello Labaro finge di non vedere, e Mariano De Santis, per un momento, torna a essere soltanto un uomo. È da questa immagine, intima e malinconica, che Paolo Sorrentino costruisce il suo film più maturo e sorprendente: La grazia. Presentato come film d’apertura all’82esima Mostra del cinema di Venezia lo scorso 27 agosto 2025 e distribuito nelle sale italiane con grande successo dal 15 gennaio 2026 (più di 7 milioni di euro), La grazia ha conquistato critica e pubblico con rara eleganza. E adesso arriva su Netflix....🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "La grazia" di Paolo Sorrentino è su Netflix: Toni Servillo è un presidente alle prese con dilemmi morali impossibili. Un film da vedere

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La Grazia (Paolo Sorrentino) - Trailer BE

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Temi più discussi: La Grazia, No Other Choice, Send Help e gli altri film da vedere in streaming a maggio 2026; David di Donatello 2026, tutti vincitori; La Grazia, il film di Paolo Sorrentino arriva domani su Netflix; Come mai La grazia non ha vinto ai David di Donatello 2026?.

Penso di essere stato uno dei primi a condividere la notizia dell'arrivo de La grazia di Paolo Sorrentino su Netflix. E mi sembra assurdo che sia stata poco ripresa: ne ha parlato qualcuno online; forse - ma non li ho letti - è stato scritto anche qualche articolo, m x.com

La Grazia - reddit.com reddit

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