Berlinguer - La grande ambizione | stasera su Rai 3 il film evento con Elio Germano

Stasera su Rai 3 va in onda un film dedicato a Enrico Berlinguer, figura di spicco del Partito Comunista Italiano. La pellicola ripercorre gli eventi principali della sua vita politica e il ruolo che ha avuto nel panorama italiano degli anni Settanta. Attraverso interpretazioni e ricostruzioni, il film propone un’ampia panoramica sulla sua carriera e le sue battaglie. La produzione vede protagonista l’attore Elio Germano nel ruolo del leader.

Stasera su Rai 3 il film dedicato a Enrico Berlinguer: trama e storia del leader del PCI tra attentato di Sofia e rapimento Moro, nel lungometraggio diretto da Andrea Segre Questa sera, sabato 25 aprile, alle ore 21:20, Rai 3 trasmette in prima visione in chiaro il film evento Berlinguer - La grande ambizione. Diretto da Andrea Segre, la pellicola racconta con rigore e profonda partecipazione emotiva un quinquennio cruciale per la Repubblica Italiana, mettendo al centro la figura di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano. La Trama: Cinque anni che hanno cambiato l'Italia Il film copre l'arco temporale che va dal 1973 al 1978.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Berlinguer - La grande ambizione: stasera su Rai 3 il film evento con Elio Germano Notizie correlate Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul filmBerlinguer – La grande ambizione: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Berlinguer... Leggi anche: Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Berlinguer – La grande ambizione, in prima visione; Berlinguer – La grande ambizione in tv: le differenze tra film e realtà, dove è stato girato, 7 segreti; Elio Germano è uno dei più grandi politici italiani, stasera in tv il film che ha conquistato l'Italia; Alice Airoldi, chi è l'attrice che interpreta Bianca Berlinguer nel film Berlinguer - La grande ambizione. Berlinguer - La grande ambizione: stasera su Rai 3 il film evento con Elio GermanoStasera su Rai 3 il film dedicato a Enrico Berlinguer: trama e storia del leader del PCI tra attentato di Sofia e rapimento Moro, nel lungometraggio diretto da Andrea Segre ... movieplayer.it Berlinguer, la grande ambizione: la storia vera del politico nel film con Elio GermanoIn onda su Rai 3 il 25 aprile 2026, il film diretto da Andrea Segre ripercorre gli anni più intensi della vita politica di Enrico Berlinguer, tra ideali, tensioni internazionali e passaggi cruciali de ... msn.com Elio Germano - facebook.com facebook