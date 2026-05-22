IA e futuro del lavoro | il forum di Confindustria a San Benedetto

Si è svolto a San Benedetto un forum organizzato da Confindustria dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Durante l’evento sono stati discussi i cambiamenti che le professioni potrebbero subire con l’introduzione di queste tecnologie e le competenze necessarie per adattarsi alle nuove richieste. Sono state analizzate le possibili ripercussioni sull’occupazione e le strategie adottabili per affrontare le sfide future legate all’automazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui