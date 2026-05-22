IA e futuro del lavoro | il forum di Confindustria a San Benedetto
Si è svolto a San Benedetto un forum organizzato da Confindustria dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Durante l’evento sono stati discussi i cambiamenti che le professioni potrebbero subire con l’introduzione di queste tecnologie e le competenze necessarie per adattarsi alle nuove richieste. Sono state analizzate le possibili ripercussioni sull’occupazione e le strategie adottabili per affrontare le sfide future legate all’automazione.
? Punti chiave Come cambieranno le professioni con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Quali competenze specifiche serviranno per non soccombere all'automazione?. Come possono i piccoli distretti competere con le grandi metropoli digitali?. Chi guiderà la trasformazione del capitale umano nelle imprese locali?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 16 presso lo chalet Medusa Beach di San Benedetto. Relatori Pasquale Di Bartolomeo, Alessandro Loggi, Sergio Nava e Alessandro Spadaro. Chiara Trombini della Luiss Business School analizza leadership e benessere organizzativo. Sfide per i distretti locali tra automazione e carenza di competenze specifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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