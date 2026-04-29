Il gusto del quotidiano Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi la mostra al Polo museale di Lanciano
Venerdì 30 aprile alle 18, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, si terrà l'inaugurazione della mostra immersiva intitolata “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi”. L'esposizione propone un percorso che attraversa diverse epoche, mettendo in evidenza aspetti legati al lavoro e alle abitudini di vita nel tempo. L'evento durerà fino a una data ancora da comunicare.
Sarà inaugurata giovedì 30 aprile, alle 18, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, la mostra immersiva “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi”, un percorso espositivo che invita a riflettere sul significato del lavoro nella vita dell’uomo contemporaneo.La.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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