Il gusto del quotidiano Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi la mostra al Polo museale di Lanciano

Da chietitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 30 aprile alle 18, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, si terrà l'inaugurazione della mostra immersiva intitolata “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi”. L'esposizione propone un percorso che attraversa diverse epoche, mettendo in evidenza aspetti legati al lavoro e alle abitudini di vita nel tempo. L'evento durerà fino a una data ancora da comunicare.

Sarà inaugurata giovedì 30 aprile, alle 18, al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, la mostra immersiva “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi”, un percorso espositivo che invita a riflettere sul significato del lavoro nella vita dell’uomo contemporaneo.La.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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