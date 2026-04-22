Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato una nuova legge che stabilisce le aree in cui è possibile installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La normativa include norme per la tutela dell’orso e per la gestione delle zone urbane, indicando i criteri per l’individuazione delle zone idonee. La legge riguarda anche le modalità di valutazione e autorizzazione degli impianti nelle diverse aree del territorio regionale.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera alla nuova normativa che disciplina l’individuazione delle zone dove installare impianti per la produzione di energia da fonti. Il provvedimento, approvato questo mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 10:15, nasce dopo un intenso confronto parlamentare regionale in cui il Movimento 5 Stelle ha inserito una serie di modifiche volte a orientare la transizione energetica verso modelli più inclusivi e rispettosi degli equilibri ambientali. Nuove direttrici per la gestione del territorio e la tutela della biodiversità. La legge approvata ridefinisce le modalità di allocazione degli impianti energetici, cercando di conciliare le necessità tecnologiche con la salvaguardia del paesaggio abruzzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: nuove regole per il green tra tutela dell’orso e aree urbane

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