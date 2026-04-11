Il Pd di Milano vuole chiudere il gemellaggio con Tel Aviv Fiano a un passo dall’addio | Non ho ancora ricevuto una chiamata dal Nazareno

Il Partito Democratico di Milano sta valutando di interrompere il rapporto di gemellaggio con Tel Aviv. Emanuele Fiano, membro storico del partito, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dal Nazareno riguardo a questa decisione. La questione si è sviluppata a seguito di un voto interno, che ha portato alla possibilità di una rottura formale del legame con la città israeliana.

Emanuele Fiano, tra i fondatori del Pd, potrebbe lasciare il partito. Il motivo è un voto, a larghissima maggioranza, ottenuto alla direzione dem di Milano che ha chiesto al sindaco Beppe Sala di porre fine al gemellaggio della città con la capitale israeliana Tel Aviv per quanto avvenuto a Gaza e per quanto sta accadendo in Libano. Fiano, di rientro da un incontro al campo di concentramento di Fossoli, dove il padre Nedo fu messo prima di essere deportato a Auschwitz, spiega oggi al Corriere della Sera che ancora non ha ricevuto manco una chiamata dal Nazareno. A un passo dall’addio. Non ha ancora deciso se lasciare il Pd o no. Ma è a un passo. 🔗 Leggi su Open.online Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addioIl Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito. Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Temi più discussi: Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Pd di Milano chiede stop al gemellaggio con Tel Aviv, Fiano: Difficile restare in un partito così; Milano romperà con Tel Aviv: verso la sospensione del gemellaggio dopo l'attacco in Libano; Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: Difficile restare nel partito. Milano, scontro nel Pd sul gemellaggio con Tel Aviv: un big pronto a lasciareSi apre un nuovo fronte di tensione interna nel Partito Democratico milanese dopo la richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Una ... thesocialpost.it Stop al gemellaggio con Tel Aviv: così il fattore Israele spacca il PdLele Fiano dopo la richiesta dei dem in Comune: È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così. Contraria alla sospensione l’ala ... milano.repubblica.it RT @stebaraz: Questo è Israele: potete farvi dettare da Tel Aviv tutte le veline che volete, ma il mondo l'ha capito, e non si tornerà indi… x.com Fiano: “Stop a gemellaggio con Tel Aviv Difficile restare nel Pd”. L’ex parlamentare: "Così si interrompe il legame con tutta la città, compresa quella che lavora per la pace e contro la guerra” - facebook.com facebook