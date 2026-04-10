L'ex parlamentare del Partito Democratico ha annunciato la propria intenzione di lasciare il partito, dichiarando che è difficile restare in un'organizzazione con questa situazione. La decisione arriva dopo che la sezione milanese ha richiesto una sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. Fiano ha espresso chiaramente la sua opinione sul momento attuale del partito, senza entrare in dettagli su ulteriori motivazioni.

"È veramente difficile se non impossibile rimanere in un Partito così". Con queste parole l'ex parlamentare dem Emanuele Fiano si dirge verso l'addio al Pd, dopo aver appreso che la sezione di Milano ha chiesto una nuova sospensione del gemellaggio cittadino con Tel Aviv. Lo scrive in un post su Facebook: "Bravi complimenti vi siete messi il cuore in pace così. Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra da sempre. È un'idea geniale, di alta politica, utilissima alla pace". Fiano considera la scelta "un classico della semplificazione manichea" per cui da una parte sta solo il male, dall'altra il bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un Partito così"

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