Licia Ferrari, campionessa di corsa in montagna, ha recentemente condiviso la sua esperienza nel podcast Run2u #19, parlando dei successi ottenuti in diverse competizioni internazionali e dei luoghi in cui si è allenata, dalla Valle di Ledro fino alle vette più alte. Con un sorriso e i piedi saldamente a terra, ha descritto le sfide affrontate lungo il percorso e le sensazioni provate durante le gare più importanti, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulla disciplina che pratica.

Dalla Valle di Ledro al tetto del mondo, sempre con il sorriso e i piedi ben piantati a terra. Nella puntata numero 19 di Run2u (stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare una delle giovani atlete più straordinarie del panorama azzurro: Licia Ferrari! 1 metro e 54 di pura determinazione, talento e umiltà. Insieme a lei abbiamo ripercorso la sua incredibile scalata (in tutti i sensi!): dagli inizi nel nuoto e nel triathlon fino all’incredibile Oro Mondiale U18 e ai recenti record polverizzati in pista in questo inizio 2026. Com’è essere allenati da una leggenda come Ennio Colò? Come si conciliano la scuola, la passione per la cucina, i libri e i chilometri di fango nei cross? Preparatevi a scoprire la storia di una ragazza speciale che corre veloce, ma sa godersi ogni singolo passo del viaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Licia Ferrari: dall’Oro Mondiale ai segreti della Corsa in Montagna | Run2u #19 (2026)

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Licia Ferrari: dall'Oro Mondiale ai segreti della Corsa in Montagna | Run2u (2026)

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