Lorenzo Lotti | ultrarunner papà coach super influencer #Sempredicorsa a Run2u 9^puntata

Lorenzo Lotti, ultramaratoneta, coach e influencer, partecipa alla nona puntata di Run2u. È anche papà e si distingue per una corsa particolare, che include spingere il proprio figlio nel passeggino. La sua storia combina l’impegno nelle gare estreme con la vita familiare, dimostrando un approccio unico alla corsa e alla paternità.

“C’è chi corre per sfida. e chi corre spingendo il proprio figlio nel passeggino. Scopri la storia incredibile di Lorenzo Lotti, ultramaratoneta, autore e papà fuori dal comune. Nella puntata #9 di Run2u ci racconta record, libri e la filosofia che lo spinge oltre ogni limite.” In questa puntata di Run2u, ospitiamo Lorenzo Lotti, ultramaratoneta italiano, autore dei libri Sempre di corsa e Da 10K a 100K, e creatore di una linea di integratori per runner. Lorenzo ci racconta: • Come ha stabilito record mondiali correndo ultramaratone spingendo il passeggino con entrambi i due figli • I segreti della sua mentalità vincente e della resilienza... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Lotti: ultrarunner, papà, coach, super influencer, #Sempredicorsa a Run2u 9^puntata Articoli correlati Alberto Cova: l’arte di vincere quando conta davvero nella puntata 47 di Run2uBaseball, Giaconino Lasaracina vola in America! Accordo storico con una franchigia MLB A meno di una settimana dal debutto dell’Italia nel World... Il maratoneta Lorenzo Lotti si dimette da assessore: "Una scelta per rispetto verso cittadini e istituzione"La scelta è dettata dagli accresciuti impegni lavorativi nello sport; Lotti resterà al servizio della comunità come consigliere comunale Il... Lorenzo Lotti: ultrarunner, papà, coach, super influencer, #Sempredicorsa a Run2u 9^puntata