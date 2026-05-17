La sanità a portata di mano con medici e infermieri alla nuova Casa di Comunità

Da domani mattina, le attività sociali e sanitarie prenderanno il via presso la nuova Casa di Comunità di Gallicano, offrendo servizi a cittadini e utenti direttamente in un'unica struttura. La struttura ospiterà medici, infermieri e altri operatori sanitari che saranno disponibili per consulenze e assistenza. La presenza di personale qualificato si concentrerà sulla gestione delle pratiche di assistenza di base e di primo intervento, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e migliorare l’accesso ai servizi sanitari locali.

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