La sanità a portata di mano con medici e infermieri alla nuova Casa di Comunità

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani mattina, le attività sociali e sanitarie prenderanno il via presso la nuova Casa di Comunità di Gallicano, offrendo servizi a cittadini e utenti direttamente in un'unica struttura. La struttura ospiterà medici, infermieri e altri operatori sanitari che saranno disponibili per consulenze e assistenza. La presenza di personale qualificato si concentrerà sulla gestione delle pratiche di assistenza di base e di primo intervento, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e migliorare l’accesso ai servizi sanitari locali.

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Partono da domani mattina tutte le attività sociali e sanitarie alla Casa della Comunità di Gallicano. La sede, che si trova in via Beata Elena Guerra in precedenza scuola Poli di Gallicano, negli ultimi anni è stata oggetto di vari interventi ed era già sede di alcuni servizi del Dipartimento di Prevenzione, Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria, Igiene pubblica e nutrizione, Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Prevenzione e promozione della salute), oltre che del Ser.D della Valle del Serchio. La struttura, poi, con delibera regionale 631 del 2024, è stata inserita nel piano di sviluppo delle Case della Comunità sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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