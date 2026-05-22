I governi sono obbligati a combattere la crisi climatica | cosa cambia dopo la storica risoluzione Onu approvata senza Trump e Putin

Una recente risoluzione approvata dall’Onu sottolinea che i governi hanno un obbligo legale di intervenire per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra. La decisione è stata adottata senza la partecipazione di alcuni paesi chiave, tra cui due grandi potenze. La risoluzione non si limita a suggerimenti morali, ma stabilisce una responsabilità giuridica per le azioni future dei governi. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel quadro delle politiche ambientali internazionali.

I governi di tutto il mondo hanno l’obbligo legale, non solo morale, di contrastare l’avanzata dei cambiamenti climatici e agire per abbattere le emissioni di gas serra. Il primo verdetto era arrivato a luglio dello scorso anno dalla Corte internazionale di giustizia. Ora, l’autorevolezza di quel parere è stata messa nero su bianco dall’ Assemblea Generale dell’Onu, che nelle scorse ore ha approvato una proposta di risoluzione presentata da Vanuatu, uno Stato insulare di 300mila abitanti situato a est dell’Australia e al primo posto della classifica mondiale degli Stati più a rischio proprio a causa dei cambiamenti climatici. Lo storico verdetto dell’Aia e la risoluzione Onu. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mio intervento a diMartedì sulla crisi del Governo Meloni e sulla situazione internazionale

Sullo stesso argomento

Iran, approvata la risoluzione della maggioranza: cosa prevede. Crosetto: «Attacco Usa vìola il diritto internazionale»L’aula della Camera prima, e poi quella del Senato, ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti la risoluzione della maggioranza...

Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?”“Siamo arrivati a Cuba portando questi medicinali per esprimere la nostra solidarietà verso il popolo cubano, stretto da un embargo criminale degli...

L’Assemblea generale Onu approva una risoluzione sugli obblighi climaticiL’Assemblea generale Onu ha approvato una risoluzione che riconosce gli obblighi climatici in capo ai governi dei paesi di tutto il mondo ... vocealta.it

Home Ambiente Clima L’Assemblea generale dell’Onu approva una risoluzione sugli obblighi climatici, tra luci e ombreL’Assemblea generale dell’Onu ha riconosciuto la responsabilità dei governi sul clima, ma solo grazie a un testo indebolito rispetto al progetto iniziale. lifegate.it

Ripubblica: La Cina ha ignorato la sentenza di arbitrato del 2016 e non ha affrontato alcuna conseguenza. Non suggerisce questo che ciò che chiamiamo 'ordine basato su regole' sia realmente solo una distribuzione del potere con decorazioni legali? Sono c reddit