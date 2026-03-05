Iran approvata la risoluzione della maggioranza | cosa prevede Crosetto | Attacco Usa vìola il diritto internazionale

L'aula della Camera prima, e poi quella del Senato, ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L'Italia si impegna quindi a « rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, con particolare riferimento al mandato di cui alla scheda 042025, prorogata, attraverso il dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza, nel perimetro di quanto autorizzato nell'area geografica di intervento, a protezione dei cittadini italiani, a supporto dei Paesi partner dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area, a tutela degli interessi primari nazionali.