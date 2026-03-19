Un gruppo di medici e rappresentanti di vari paesi si è recato a Cuba portando medicinali come gesto di solidarietà. La visita avviene nel contesto di una risoluzione dell’Onu che condanna l’embargo statunitense. La presenza internazionale si concentra sull’assistenza umanitaria e sulla denuncia delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La visita si svolge in un momento di tensione diplomatica tra Cuba e gli Stati Uniti.

“Siamo arrivati a Cuba portando questi medicinali per esprimere la nostra solidarietà verso il popolo cubano, stretto da un embargo criminale degli Stati Uniti. Siamo qui per sostenere la libertà e l’autodeterminazione del popolo cubano”. Così l’europarlamentare Ilaria Salis, a margine della sua visita all’ospedale pediatrico ‘Ramón González Coro’ di L’Avana, presso il quale si è recata come delegazione dell’European Convoy to Cuba per consegnare una parte dei beni di prima necessità e di medicine raccolti all’interno della campagna ‘Let Cuba Breathe’. “Cuba è stato un modello di solidarietà internazionale”, continua l’eurodeputata, che ricorda “quando i medici cubani sono venuti in Italia durante la pandemia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?”

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