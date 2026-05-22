Nei locali dell’Associazione La Tenda i protagonisti della serata "La città si fa insieme. Giovani, Politica e Servizio: costruiamo il bene comune" con gli aspiranti consiglieri comunali under 35. L’incontro è stato organizzato dall’Azione Cattolica insieme all’Agesci di Prato con lo scopo di creare uno spazio di confronto sui temi della città. La serata è stata divisa in due parti. La prima parte è stata dedicata a laboratori e dibattiti tra i partecipanti intorno a quattro tavoli tematici: ambiente e mobilità; democrazia e partecipazione; vivere a Prato; lavoro e sviluppo. Nella seconda parte i candidati si sono confrontati sui temi emersi dai laboratori in un dibattito moderato dal giornalista Giacomo Cocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani e la politica: "La città si fa insieme". Le proposte degli under

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