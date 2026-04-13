Reggio 2031 | le 25 proposte dei giovani per rilanciare la città

A piazza Italia si è svolta un’assemblea del Forum delle Idee 2026, durante la quale sono state presentate 25 proposte elaborate dai giovani per il futuro della città. Il documento, intitolato Reggio 2031, si suddivide in otto aree tematiche e mira a delineare un nuovo modello di sviluppo urbano. La discussione ha coinvolto diverse generazioni, con l’obiettivo di offrire spunti concreti per il rilancio della comunità locale.

A piazza Italia, l’assemblea del Forum delle Idee 2026 ha dato voce alle nuove generazioni reggine con la presentazione del manifesto Reggio 2031, un documento strategico che punta a ridefinire il volto della città attraverso 25 proposte suddivise in 8 aree tematiche. L’evento ha la partecipazione di Giulia Melissari, che ha aperto i lavori sottolineando il desiderio dei giovani di incidere sulle decisioni politiche, e di Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni e candidato del centrosinistra per le prossime amministrative, impegnato nel dialogo tra istituzioni e tessuto sociale. La genesi di una visione: dal forum di settembre al manifesto programmatico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio 2031: le 25 proposte dei giovani per rilanciare la città Nel manifesto Reggio 2031 c'è la città del futuro progettata dai giovaniIl manifesto Reggio 2031 è espressione di come le nuove generazioni immaginano la città del futuro. Pasqua all'AcquarioVillage: le proposte di Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei RagazziIl mondo AcquarioVillage si prepara ad accogliere il pubblico nelle vacanze pasquali tra novità ed esperienze edutainment.