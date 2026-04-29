Maggio Musicale | Zubin Mehta festa dei 90 anni sul podio Con bacchetta d’oro applausi e coriandoli

Il maestro Zubin Mehta ha festeggiato i suoi 90 anni dirigendo sul podio del Maggio Musicale. Durante la serata, ha condotto un programma musicale che ha coinvolto il pubblico, ricevendo applausi e coriandoli. La celebrazione si è svolta in un contesto di grande partecipazione, con il maestro che ha utilizzato una bacchetta d’oro durante la direzione. La serata ha rappresentato un momento speciale per l’evento musicale.

Compleanno sul podio del Maggio, per Zubin Mehta. Serata di grande musica e intensa partecipazione per celebrare i novant’anni del Maestro, protagonista di un evento che ha trasformato la sua festa in un momento di grande condivisione con la città di Firenze. Il luogo scelto non poteva che essere il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, casa artistica del direttore onorario a vita. La Sala Grande, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto Mehta con applausi calorosi e prolungati già al suo ingresso, a testimonianza del legame profondo costruito in decenni con il pubblico fiorentino. Un rapporto che va oltre la dimensione artistica e si radica nella storia stessa dell’istituzione.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoli Notizie correlate I 90 anni di Zubin Mehta, gigante del podio sempre sulla scenaDa Bombay ai palcoscenici più prestigiosi della scena mondiale, con orchestre mitiche e le grandi star della lirica. Zubin Mehta: “Compio 90 anni ma non mi fermo”. Il 29 dirige la nona di Beethoven al Maggio (esaurito da mesi)FIRENZE – A tre giorni dal compimento dei 90 anni, Zubin Mehta non fa bilanci retrospettivi, ma pensa al prossimo futuro: mercoledì 29 aprile alle 20... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Beethoven per il suo 90° compleanno; Zubin Mehta dirige la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven per il suo 90° compleanno; Maggio Musicale Fiorentino, Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona di Beethoven; Auguri Maestro! Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona sinfonia di Beethoven: La musica strumento di fratellanza. Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoliCompleanno sul podio del Maggio, per Zubin Mehta. Serata di grande musica e intensa partecipazione per celebrare i novant'anni del Maestro, protagonista di un evento che ha trasformato la sua festa in ... firenzepost.it Maggio, Zubin Mehta dirige la nona sinfonia di Beethoven nel suo 90esimo compleannoCompleanno al Maggio per il maestro Zubin Mehta. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino mercoledì 29 aprile alle 20, nella Sala Grande, è in cartellone il concerto sinfonico in onore del novantesimo ... 055firenze.it Festival del Maggio Musicale Fiorentino numero 88: ZUBIN MEHTA DIRIGE LA NONA SINFONIA DI BEETHOVEN PER I SUOI 90 ANNI mercoledì 29 aprile, alle 20, il maestro sale sul podio della Sala Grande. Una mostra fotografica nel Foyer con 90 scatti ripe x.com Domenica 3 maggio il Concerto da camera al Teatro Manzoni di Calenzano. Solisti della mattinata musicale Boriana Nakeva, Anton Horvath, Stella Degli Esposti, Elida Pali e Lara Ariznabarreta Barriga - facebook.com facebook